Rassegna stampa – La Juve riparte da Motta: Bella, tosta e ambiziosa

Dalla nuova Juve di Thiago Motta fino alle vittoria nell'atletica e a Euro2024: tutte le principali notizie di giornata

Oggi è giovedì 13 giugno 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Italia e vai”. A lato su Euro2024: “I capitani azzurri: Spalletti può farcela”. In basso: “L’ultimo salto regala a Larissa un argento d’oro”.

Corriere dello Sport

“Parola di Motta. Tutta la mia ambizione per rendere felici i tifosi”, questo il titolo del Corriere dello Sport che apre con le parole del nuovo allenatore della Juve. In alto spazio all’atletica: “Insuperabili”. In taglio laterale: “L’Italia, ecco quanto vale”. In basso spazio al mercato: “Fiorentina, non solo Retegui”.

Tuttosport

Tuttosport titola: “Motta: Bella, tosta e ambiziosa”. A lato: “4×100 da favola, Larissa, Arese e 4×400 da urlo” e “Gli assi d’Italia: Parigi arriviamo”. In basso: “Per il Toro c’è McGuire, Usa e segna”, “L’Italia sfida pure il mercato” e “Il Monza è di Nesta. Gattuso: Hadjuk!”.