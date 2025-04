Rassegna stampa – Tonali e non solo: la Juve pensa al futuro

Dalle mosse di mercato fino alla lotta per l'Europa: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è martedì 15 aprile 2025 e la redazione di juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Mister Europa. Inzaghi si è preso l’Inter”. Sotto: “Barca e PSG lavoro da finire, Per il Real rimontona o buio”. In alto: “Napoli risposta esatta”. A lato: “Leao, il futuro”, ” Lo sfogo di Fagioli“, “Sinner torna in campo. E chi lo aspetta? Berrettini…” e “Brignone: Voglio i giochi. Ho il record di punti però alla gamba”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria del Napoli: “McNapoli. Doppietta di McTominay: -3 dall’Inter”. A lato: “Fagioli: Lasciatemi vivere”. In basso: “Lautaro da record”, “Brivido Europa una volata mai vista. Atalanta, Juve, Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan in 10 punti” e “Si chiude l’era Malagò: Ma non è giusto”.

Tuttosport

“Tre colpi per tornare Juve”, questo il titolo di Tuttosport che continua: “Un centrocampista top e almeno due attaccanti: non servono rivoluzioni”. In alto: “Doppio tocco, quanti dubbi”. A lato: “McTominay & Lukaku: Inter, siamo qui!” e “Arbitra Vincic. Ha già fatto arrabbiare Inzaghi…”. In basso: “Rimesso alla gogna ma ho già pagato”, “Sinner, 20 giorni per stregare Roma” e “Milano Cortina. Ecco la torcia!”. Nel frattempo c’è un colpo di scena per Vlahovic: dicono che… <<<