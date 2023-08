Rassegna Stampa – Niente Juve per Lukaku: Big Rom verso la Roma

La Gazzetta dello Sport

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è tutta dedicata a Romelu Lukaku, sempre più vicino alla Roma: "Roma Kolossal Lukaku". A lato spazio anche per la Juve: "Juve-Chiesa, patto tra club e attaccante. Fede non andrà in scadenza, in vista un rinnovo breve". E poi ancora: "Pogba: si studia un taglio all'ingaggio".