Calciomercato Juve | Conte bianconero: nuovo annuncio da brividi

In casa Juventus si continua a lavorare per capire come progettare al meglio il futuro. In questo senso, ci sono nuove voci su Conte

Il calciomercato della Juventus continua a far parlare. Al centro di tutto, prima ancora che i calciatori, c’è il futuro della panchina: con nuovi aggiornamenti su Antonio Conte.

La Juventus ha la necessità assoluta di ricostruire. Su questo, noi tifosi e giornalisti, siamo tutti d’accordo. La stagione che sta per terminare è stato un flop assoluto. E lo è stata, per una semplice ragione: le scelte sono state sbagliate. Giuntoli – che secondo qualcuno rischia e neanche poco – potrebbe ritrovarsi a dover prendere nuove decisioni da qui a breve. E anche questo, per noi, è motivo di preoccupazione. Una sola cosa farebbe stare tutti tranquilli: Antonio Conte. Un tecnico con la Juventinità dentro il cuore. Che secondo alcune voci, starebbe spingendo con tutto sé stesso per tornare a Torino. Sono voci, per carità. Ma noi qualche conferma in merito l’abbiamo trovata. Allo stesso tempo, ci sono anche altri aggiornamenti proprio su Conte.

Conte alla Juventus: anche la società spinge

Secondo quanto viene rivelato da Orazio Accommando – giornalista di DAZN – su X, la Juventus avrebbe preso la sua decisione in merito: “La Juventus farà il possibile per riportare Antonio Conte a Torino. E’ lui il nome di Elkann per risollevare i bianconeri. In chiave dirigenziale, Chiellini più Giuntoli“. E occhio, perché se Conte dovesse andare via da Napoli, allora occhio al nome di Massimiliano Allegri in azzurro. Nuove voci, quindi, che spingono Conte alla Juve. Non solo per sua volontà, ma anche per quella di Elkann. Insomma, qualcosina si sta muovendo. E noi, abbiamo immaginato com’è che potrebbe essere la formazione della Juventus, con Conte in panchina. Il link lo trovate qui sotto.

