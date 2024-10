Rassegna stampa – Arriva la Lazio: la Juve punta su Yildiz

Dalla sfida contro la Lazio fino alle ultime novità di formazione: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è sabato 19 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu via augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Leao sei fuori. Il pugno duro di Fonseca”. In alto: “Sinner va assolto”. A lato: “Dzeko: Inter, che strano il mio addio. Vi spiego perchè a Instanbul Inzaghi mi preferì a Lukaku” e “Maldini: Con papà niente parole, mi basta uno sguardo. E ora non voglio sedermi”. In basso: “Ci prova Yildiz”. E ancora: “Guida la Juve dei giovani a caccia del prima. Motta, Baroni e gli anni con Messi e Maradona”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la sfida in programma questa sera: “Conta alla Juve”. E ancora: “È senza cinque big ma Motta carica: Ho Fagioli e Weah. Arriva la Lazio (20:45). Chi vince aggacia il Napoli in testa”. In basso: “Anche Ndoye è ko. Tutto su Castro”, “Fonseca manda Leao in panchina” e “Juric, trappola per Dimarco”

Tuttosport

“Yildiz e Douglas per la svolta anti-Conte”, questo il titolo di Tuttosport. A lato: “Vagnati cerca rinforzi senza budget”. In taglio basso: “Fonseca sbrocca: Non me ne frega un c… dei nomi dei giocati”, “Sinner, non solo un’esibizione” e “Milan mondilae. Oro e record”.