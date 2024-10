Rassegna stampa – Vittoria sofferta: Juve in testa in attesa del Napoli

Dalla sofferta vittoria della Juve contro la Lazio fino alle polemiche in casa Milan: le principali notizie di giornata

Oggi è domenica 20 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il tennis: “Sinner sei tu il re”. In taglio alto: “Juve. Passa alla fine con la Lazio in 10. E Motta sogna” e “Milan. Un uomo in meno e Leao non entra. Vince Fonseca”. A lato: “Roma-Inter. Dybala e Lautaro. All’Olimpico tango argentino”.

Corriere dello Sport

Tutta la prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata al centenario della creazione del quotidiano sportivo: “Un secolo di amore per lo sport”. A lato: “Messaggio del Santo Padre per il centenario del Corriere dello Sport” e “Il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”. In basso spazio anche a una lettera del direttore del CdS Ivan Zazzaroni.

Tuttosport

“Urlo Juve!”, questo il titolo di Tuttosport che apre con la vittoria bianconera. E ancora: “Autogol di Gila all’85’, aggancia Conte in vetta”. A lato: “Fatica e gioia. La Juve va, ma…” e “Juric e la Roma. Stress test Inter”. In taglio basso: “Il Milan gode in 10. Ma che polemiche!”, “Ancora più Toro oltre l’emergenza” e “Sì, Jannik il vero re ora sei tu! Grandioso”.