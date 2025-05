Rassegna stampa – Disastro Juve: con la Lazio si rovina da sola. Champions a rischio

Dal gol di Kolo Muani fino al disastro di Kalulu e il pari con la Lazio: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è domenica 11 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il tennis: “Che bello. Sinner c’è”. In alto: “Scudetto è l’ora”, “Conte carica Napoli: Dobbiamo faticare, c’è un lavoro da finire” e “L’Inter ci crede ancora. Ma i big stanno a riposo. Occasione per Taremi”. A lato: “La Juve si fa male. Follia Kalulu: espulso. La Lazio pareggia, Champions a rischio”. In taglio basso: “Roglic prende la rosa”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Solo Kuore”. E ancora: “In vantaggio con Kolo, resiste all’assalto Lazio dopo l’uscita di Kalulu”. In alto: “Un boato: Sinner”. A lato: “La Roma nelle mani di Gasp” e “L’ultimo Clasico di Carlo: il Brasile lo aspetta. E il Como sondo suo figlio Davide”. In basso: “Inzaghi: No, non è finita” e “Conte: Scudetto, il resto è noia”.

Tuttosport

“Juve. Rossi di rabbia”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge “Kolo Muani-gol, poi Kalulu espulso e pari Lazio al 96′”. In alto: “Binaghi: Da Roma a Torino. La grande Italia del tennis” e “Cuore Sinner: Che bello!”. A lato: “Vanoli gioca anche per Conte”. Nel frattempo arriva un annuncio clamoroso in vista del prossimo mercato estivo: Osimhen alla Juve <<<