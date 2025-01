Rassegna stampa – Juve altri due colpi: ecco Kolo Muani e Veiga

Dai colpi di mercato della Juve fino ai risultati di Champions League: tutte le principali novità di giornata

Oggi è giovedì 23 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Europa eccoci. Champions, Inter e Milan vincono, ottavi a un passo”. In alto: “Ciclone Sinner”. In taglio basso: “Kolo Muani è pronto. Colpo Veiga”, “Vlasic esclusivo: Il mio Torino è una squadra di cuore e acciaio” e “Roma esame olandese, Lazio per il primato”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con le vittorie di Inter e Milan: “C’è posto per tre. Inter e Milan in zona ottavi come Gap”. A lato: “Garnacho e Adeyemi, il Napoli allo sprint”, “Kolo Muani via libera. In arrivo c’è Veiga” e “Fiorentina, anche Ndour con Man”. In taglio basso: “Roma, la volta buona con Dovbyk-Dybala”, “Lazio, pass e chiudo. Taty più Dia per la vetta”, “Hamilton da far girare la testa” e “Sinner travolge de Minaur. Ora Shelton”.

Tuttosport

“Kolo ci pensi tu?”, questo è il titolo di Tuttosport che apre con il nuovo acquisto bianconero: “Juve: Muani a Napoli, e c’è Veiga”. In alto spazio alla vittoria di Sinner: “Ho visto un mostro”. A lato: “Lautaro = ottavi”, “Nel G8 con Leao” e “Pazzesco PSG: da 0-2 a 4-2! City choc: ora sarebbe fuori”. In basso: “Lewis, emozione Rossa: Tra i miei giorni più belli” e “Casadei e Beto, affari alla Cairo”.

