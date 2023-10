Rassegna stampa – Fagioli sono guai! La Juve già pensa a un sostituto

La Gazzetta dello Sport

Il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport è sull'Inter: "Inter, non sbaglio più". Il riferimento è Inzaghi, chiamato a vincere per puntare allo scudetto. In taglio alto spazio alla Juve: "Fagioli sono guai. Indagato per scommesse". In basso novità sul Napoli: "Conte salva Garcia".