Ex Juve, Conte: “Voci insistenti sul mio conto. La verità è un altra”

Tramite il proprio profilo Instagram, Antonio Conte ha voluto esprimere il suo pensiero dopo che le voci di calciomercato sul suo conto si sarebbero intensificate. In particolare, diversi rumors avrebbero sostenuto che il Napoli avrebbe pensato e avviato dei contatti per lui come sostituto di Rudi Garcia . L'ex tecnico, tra le altre, della Juventus ci ha tenuto a chiarire la sua posizione su tali indiscrezioni.

Ecco le parole di Conte: "Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia". Una risposta che allontanerebbe ogni ipotesi per il momento un ritorno in tempi stretti in qualche panchina.