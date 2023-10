Rassegna stampa – Juve, 7 mesi di stop per Fagioli. Italia ora sono guai

Dalla condanna a Fagioli fino alla sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è mercoledì 18 ottobre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare il Milan: andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la sconfitta per 3-1 contro l'Inghilterra: "Brivido Italia". Ora gli Azzurri non potranno più sbagliare. In taglio alto novità anche sul caso scommesse: "Tonali ha scommesso sul Milan". E ancora: "Fagioli, lo stop ridotto a 7 mesi e la rieducazione".

Corriere dello Sport — "E adesso preghiamo", questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport. L'Italia per qualificarsi al prossimo Europeo dovrà vedersela con Ucraina e Macedonia del Nord. Nessun margine di errore. In taglio basso: "Il Decreto Crescita non cambia. Regole inasprite dal Governo, ma il calcio non è coinvolto".

Tuttosport — Tuttosport in prima pagina titola: "Ci devi 3 milioni. Ti spezziamo le gambe". Questa parte della deposizione di Fagioli, condannato a 7 mesi di squalifica e 5 di lavori riabilitazione. E ancora: "Fu Tonali a suggerirmi di giocare su un sito illegale. Nell'Under lo fanno in tanti. Ho scommesso su tutto, anche su Toro-Milan: mai però sulla Juve. Ho chiesto prestiti a Gatti e Dragusin: ripagherò tutti. Disperato per i debiti, col Sassuolo feci un errore e piansi in panchina".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.