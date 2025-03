Rassegna stampa – Occhio Juve: incontro in programma tra Exor e dirigenza

Dall'incontro tra Exor e la dirigenza della Juve fino a Italia-Germania: tutte le principali notizie di giornata

Oggi è giovedì 20 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “L’Inter tenta Castro”. In taglio alto: “È sempre Italia-Germania. Spalletti perde Retegui, c’è Kean. La sfida vale anche per il Mondiale”. A lato: “Braida: Allegri l’uomo giusto per il Milan” e “Careca: Vi dico perchè il mio Napoli deve crederci”. In basso: “Cinà sulle orme di Sinner. Vince a Miami a 17 anni” e “Mummie, schiaffi e pantegane”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il mercato: “Lucca è Napoli-Inter. Il centravanti costa 30 milioni. DeLa in vantaggio”. In alto: “Kean li punta”. A lato: “Allarme Lautaro: ha lasciato l’Argentina”. In basso: “Milan, Paratici è vicino”, “Friedkin cura Dybala” e “Juve, spending review? Domani è previsto un incontro tra Exor e dirigenza“.

Tuttosport

“Rifacciamo grande la Juve”, questo il titolo di Tuttosport che apre con un’intervista esclusiva al CEO di Tether Paolo Ardoino. In taglio alto: “È l’Italia di Kean”. In basso: “Toro, tifosi da record. E il futuro si può costruire”, “Cinà da grande. Che esordio!”, “Diaz salta lungo: Oltre 18 metri” e “Milano-Torino, Superga-Del Toro”. Nel frattempo arrivano novità sul nuovo allenatore: “È vicinissimo!” <<<