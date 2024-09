Rassegna stampa – Juve, Douglas a lezioni di Motta

Dagli allenamenti speciali di Douglas Luiz fino alle parole di Szczesny: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è giovedì 5 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Il campionato è in pausa e la Juve avrà a disposizione due settimane per limare le strategie di Thiago Motta. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con i commenti di Capello e Sacchi sulla vittoria del campionato: “Votiamo Inter”. A lato spazio alle Paraolimpiadi: “Bebe ragazza magica”. Sulla lista per il Pallone d’Oro: “Oro senza Azzurro”. Ma c’è invece per quello femminile: “Che storia. Giugliano finalista. È la prima volta per un’italiana“. Sul tennis: “Errani-Vavassori. Il doppio misto sogna a New York”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Lo scudetto è qui”. A lato: “Leader Mats”, “Milan-Theo l’altro nodo”, “Lazio, tagliato Castrovilli”, “Osi si scalda. Icardi posta”. In basso: “Aurelio ha 20 anni” e “Scelti Raspa e Retegui”. Sul tennis: “Errani e Vavassori storica finale”.

Tuttosport

“Douglas lezioni di Motta”, questo il titolo dell’edizione odierna di Tuttosport. Spazio anche alle parole di Szczesny: “Avrei fatto ancora un altro anno ma…”. In taglio alto: “Errani&Vavassori, stasera sogniamo un’altra grande storia”. A lato: “Per sradicare la criminalità dalle curve serve coraggio”. In basso: “Vagnati: e il rinnovo?” e “Corriegliani, Boggnioni e Amodeo: festa infinita”.