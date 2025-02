Rassegna stampa – Juve fuori dalla Coppa Italia: disastro storico

Dalla sconfitta contro l'Empoli fino alle scuse di Thiago Motta: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la pesante sconfitta della squadra di Motta in Coppa Italia: “Vergogna”. E ancora: “L’Empoli fa fuori la Juve, le accuse di Motta”. Sotto: “Addio alla Coppa Italia dopo i rigori (5-3-) il tecnico: La squadra ha toccato il fondo. Chiedo scusa al club”, “La Signora e un disastro storico”, “Motta, il 4o posto non basta più” e “Una Milano da derby”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Empolazo”. E ancora: “KO ai rigori (5-3). Thiago: Vergogna” e “Incubo Juve: fuori da Coppa Italia e Champions in sette giorni”. A lato: “Se la toppa è peggio del buco”. In basso: “Qui al Dall’Ara, il derby dei Santi”, “Napoli, Conte se la gioca allo specchio” e “Hamilton: Ferrari, sensazione incredibile”.

Tuttosport

"Disastro Motta", questo il titolo di Tuttosport che poi aggiunge: "Juve: clamorosa e umiliante eliminazione contro l'Empoli". In alto: "Lautaro-arbitri, veleno scudetto". In basso: "Giuntoli gioca in anticipo e va su Mosquera, promettente difensore del Valencia", "La Ferrari non tradisce. E Antonelli già stupisce", "C'è Vanja nel bosco: Il Toro crescerà" e "Milan a Bologna serve una scossa da Champions".