Calciomercato Juventus, scambio folle: "Douglas Luiz per..."

Juventus, possibile colpo di scena: il punto sul mercato

La Juventus procede a ritmo di stop and go. La continuità è stata, in effetti, fino a questo momento, la principale criticità della squadra allenata da Thiago Motta. Basta solamente considerare quanto successo nelle ultime due settimane: vittoria contro l’Inter, ok contro il PSV, vittoria contro il Cagliari. Il risultato: fuori dalla Champions League ma dentro – e ora con la bellezza di stare comodamente al quarto posto – alla corsa per qualificarsi alla prossima edizione della competizione. Il quarto posto, con il quinto Champions sempre più miraggio, diventa fondamentale. Condizione, sulla testa di Thiago Motta, per la conferma il prossimo anno. E, a proposito del prossimo anno, quindi del calciomercato che sarà in estate, sta circolando una notizia scottante.

Uno dei reparti che verrà maggiormente revisionato l’estate prossima è, per distacco, il centrocampo. Non che difesa e attaccato non verranno rivisti: in retroguardia si attende Hancko e davanti, con l’addio ormai conclamato di Dusan Vlahovic, si cerca un nuovo numero 9 a meno che non si trovi un’intesa con il PSG per la permanenza di Kolo Muani. E quindi dicevamo: il centrocampo. Alcuni non sono certi della conferma e Giuntoli sembra essersi messo in testa l’idea di ingaggiare uno in grado di fare la differenza. Un profilo già affermato, magari italiano, a cui affidare le chiavi della linea mediana. L’idea che circola da qualche settimana, e perfettamente rispondente all’identikit di cui sopra, è quella che ha a che fare con Sandro Tonali. L’ex Milan, ora al Newcastle, tornerebbe di buon grado in Italia adesso che si è rilanciato dopo un anno out. Ma la notizia, in queste ore forte in Inghilterra, è quella di una possibile trattativa da mettere in piedi con il coinvolgimento di Douglas Luiz. Uno scambio che per la Juve sarebbe ideale e da non scartare a priori visto che il centrocampista brasiliano, non integratosi a Torino, ha già fatto ottime cose in Premier League. E non è finita qui. Da quanto ci risulta, infatti, la Juventus starebbe prendendo in considerazione anche un’altra operazione molto grossa di mercato <<<