Rassegna stampa – Juve in Champions… Ma che brivido a Venezia

Oggi è lunedì 26 aprile 2025

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “La Juve va. Ora Conte”. E ancora: “Champions, però che rischi a Venezia” e “Chiellini vota Antonio. Tudor: “Senza conferma, niente Mondiale”. In alto: “Il Napoli vuole chiudere subito per Allegri e copre d’oro De Bruyne”. A lato: “Inzaghi. Gli arabi rilanciano. Simone ci pensa. L’Inter: avanti con lui” e “Il Milan e la panchina. Capello: Idee confuse, non c’è più tempo”. In basso: “Cairo e il Toro: Deluso dal finale e anche da Vanoli”, “La resa di Roglic al Giro. Del Toro: Posso farcela” e “F1. Che Ferrari a Montecarlo. Ma Norris resiste a Leclerc”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con i bianconeri: “Si salva. Juve in Champions: rigore da 60 milioni”. In alto: “Napoli, Conte ai saluti. Cen con De Laurentiis: aria di divorzio”. In taglio basso: “Empoli e Venezia retrocedono in Serie B”, “Norris è un muro. Leclerc secondo” e “Aprilia e Bezzecchi, una festa per due”.

Tuttosport

"In Champions una Juve Loca", questo il titolo di Tuttosport. In basso: "Il Toro ideale di Cairo: 11o", "Inzaghi d'Arabia. Allegri vede il Napoli", "Leclerc da leone. La Ferrari rilancia", "Bazzecchi-Aprilia. Vince l'altra Italia" e "Parigi: uot Musetti. A cena con Sinner".