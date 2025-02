Rassegna stampa – La giovane Juve in Champions: riecco il PSV

Dalle polemiche sulla vittoria dell'Inter fino alla sfida di Champions League della Juve: tutte le principali notizie di giornata

Oggi è martedì 11 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria nerazzurra: “Vera Inter. Rivincita sulla Fiorentina (2-1)”. In taglio alto: “Giovane Juve, fai la grande”. E ancora: “Fiducia a Kolo Muani e Yildiz contro il PSV. Motta con la squadra dall’età media di 25 anni”. Sempre in alto: “Il programma. Tra City e Real è parata di stelle” e “Joao Felix si lancia: Io come Kaka. Conceicao tentato, Milan a 4 punte”. In basso: “Caos arbitri”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Fuori di testa”. Il riferimento è al gol dell’Inter contro la Fiorentina: “Grave errore: l’Inter vince e si porta a -1 dal Napoli”. E ancora: “Clamorosa svista sull’1-0, il corner non c’era: il guardalinee sbaglia, furia Fiorentina (2-1)”. In basso: “Thiago Motta silura Vlahovic”, “City-Real una finale anticipata”, “Roma, in palio 10 milioni” e “Turchia, gli audio inchiodano l’arbitro”.

Tuttosport

“Provaci ancora Douglas“, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Stasera col PSV sfratta Koopmeiners. Motta gli chiede di dirigere la Juve”. In alto: “Inter -1 ma + polemiche”. A lato: “Ibra il duro: Arbitri rispettate il Milan”. in basso: “Brescia, vola a Torino!”, “Sanremo, via a tutto… sport” e “Dramma Schuurs. Terza operazione!”. Nel frattempo Giuntoli è al lavoro per rinnovare il contratto di McKennie <<<