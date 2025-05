Rassegna stampa – Juve tra lotta Champions e Mondiale per Club

Dalla lotta Champions fino al Mondiale per Club: tutte le principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è giovedì 22 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Puntata finale”. E ancora: “L’Inter tra campionato e Champions”. A lato: “Italiano, il Milan non molla”, “Juve o mai più. Il 4o posto decide il futuro di Yildiz“, “Giro dell’altro mondo” e “Al Tottenham (e a Vicario) l’EuroLeague“. In taglio basso: “Io sono scudetto”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la lotta scudetto: “Alta tensione”. E ancora: “McTominay già scalda il Maradona. Ma Thuram non si piega”. A lato: “Italiano, il Bologna lo blinda”, “Vlahovic, l’ultimo regalo“, “Tare trasforma il Milan” e “Beccalosi e il bacio della rinascita”. In basso: “Europa League: trionfa il Tottenham di Vicario e Udogie”, “Catanzaro ko. Lo Spezia Vola. La Juve Stabia sogna la A”, “Salernitana: ricorso contro i playout” e “Caro Nino, disputerete in cielo il match mai fatto”.

Tuttosport

“Conceicao, riscatto mondiale”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “La Juve vuole portarlo negli USA per poi tenerlo. Ma non a 30 milioni…”. In alto: “Sì, lo stadio si può comprare. Cairo, ora che fai per Toro?”. A lato: “Conte gran pilota. Ma che Napoli!” e “Milan: Allegri, Italiano o Motta”. In basso: “Paolini bis a Parigi? Sì. Sinner-Alcaraz show”, “Bilan: Fame alla Lebron. Pajola: Virtus, credici” e “Vicario para tutto. Delirio Tottenham”. Nel frattempo arriva un aggiornamento esclusivo di calciomercato: De Bruyne alla Juve? <<<