Rassegna stampa – Juve torna la Champions: squadra super offensiva

Dalla vittoria dell'Inter fino al ritorno della Champions League: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è lunedì 21 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti una buonissima giornata. Dalla vittoria dell’Inter contro la Roma firmata Lautaro Martinez fino al ritorno della Champions League: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter contro la Roma: “Oro Lautaro. L’Inter sbanca Roma e rimane a -2 dal Napoli”. Sotto: “È un Conte spietato: leva Lukaku e resta primo”. In taglio alto: “Festa rossa”. In basso spazio alla Champions League: “Milan, Leao cerca un posto contro il Bruges” e “Juve blindata e in Champions torna Conceicao“.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “A corto muso. L’Inter fa il minimo. Regalo della Roma, Lautaro non perdona”. In alto: “Leclerc-Sainz: la Ferrari conquista l’America”. In taglio basso: “Soffre, cambia, vince”. Il riferimento è al Napoli: “Conte ancora decisivo, il Napoli sbanca Empoli”.

Tuttosport

“Sbando Toro firmato Cairo”, questo il titolo di Tuttosport che apre con un duro attacco al presidente granata. A lato: “Cura Juve per il gol”. E ancora: “Squadra d’assalto con lo Stoccarda”. In taglio alto spazio alla Formula 1: “FantaFerrari”. In basso: “Lautaro risponde a Kvara, ma l’Inter perde Acerbi e Calha”.