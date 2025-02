Rassegna stampa – Testa alla Champions: la Juve non può sbagliare

Dai playoff di Champions League contro il PSV fino al pareggio del Napoli in Serie A: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è lunedì 10 febbraio 2025 e la redazione dai Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Il Napoli rilancia l’Inter”. E poi: “La capolista frena ancora: +4. Oggi tocca a Lautaro”. In taglio alto: “Facce da Champions. Domani la Juve, mercoledì Milan e Atalanta“. A lato: “Allarme arbitri. Sviste e difformità. Pairetto e Feliciani stop. Serve il Var a chiamata” e “Kelly e Alessia stelline dell’Italia che corre”. In basso: “Lazio, 5 gol e 4o posto. Monza, torna Nesta”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il pari della squadra di Conte: “Frenapoli”. E ancora: “Conte, un altro pari. L’Inter può salire a -1”. In basso: “Manita della Lazio con Pedro e Taty”, “E Dybala manda messaggi al Porto”, “Juve, hai un Kolo in più“, “Joao Felix ha cambiato il Milan” e “Scandalo Galatasaray, l’Adana lascia il campo”.

Tuttosport

“Juve, per soldi e per amore”, questo il titolo di Tuttosport. Il riferimento è alla Champions League: “Il playoff col PSV vale 11 milioni, la felicità dei tifosi anche di più”. In taglio alto: “Toro, fermati arbitro e Var! Ma la rabbia dei tifosi resta”. A lato: “Assist+gol che Adzic! Star della Next Gen sulle orme di Yildiz” e “Clamoroso: il Plymouth fa fuori il Liverpool”. In taglio basso: “Brava Udinese: Conte inciampa. Stasera l’Inter può rifarsi sotto”, “Vavassori&Bolelli in trionfo a Rotterdam”, “Conegliano schiaccia Milano e i record” e Succo senza ostacoli: è mondiale Under 18″. Nel frattempo Giuntoli è al lavoro per rinnovare il contratto di McKennie <<<