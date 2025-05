Rassegna stampa – Champions: la Juve ha il futuro nelle sue mani

Dalla serratissima lotta scudetto tra Napoli e Inter fino alla qualificazione alla prossima Champions della Juve: tutte le notizie di oggi

Oggi è lunedì 19 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Canta Napoli. Furia Inter per il rigore”. In alto: “Scudetto ci siamo“. In taglio basso: “Juve colpo da Champions. Milan ko e Roma e fuori dall’Europa”, “Re Alcaraz, resa Sinner: Lezione che servirà” e “Il giro dei ribaltoni. Del Toro scatenato”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la lotta scudetto: “L’ultimo passo”. E ancora: “Napoli campione se batte il Cagliari. La Lazio ferma l’Inter” e “Pedro arbitro dello Scudetto: al 90′ nega a Inzaghi il primo posto”. In alto: “Roma è di Alcaraz, Sinner: Mi rifarò a Parigi”. In taglio basso: “Fa festa la Juve. Roma, che tris! E cade il Bologna”, “Il Brescia rischia la C. Samp allo spareggio?” e “Max è il re. Rimontina Ferrari: 4a e 6a”.

Tuttosport

“Pedro-gol, festa Napoli”, questo il titolo di Tuttosport. In alto spazio al tennis: “Jas raddoppia. Festa infinita” e “Ci rivediamo a Parigi, Carlos”. A lato: “Nico-Vlahovic. La Juve vede la Champions”. In taglio basso: “Toro senza dignità. Inchino pure a Lecce”, “Terremoto in B. Brescia: -4 e Serie C? La Samp spera” e “Verstappen da fenomeno. Orgoglio Lewis da 12o a 4o”. Nel frattempo è arrivata una bomba di mercato nella notte: Conte alla Juve <<<