Rassegna stampa – La Juve contro il Bologna: un match che vale la Champions

Dalla lotta scudetto tra Napoli e Inter fino alla sfida in programma tra Juve e Bologna: tutte le principali notizie di giornata

Oggi è domenica 4 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria della squadra di Conte sul Lecce: “Napoli è tuo. Colpo scudetto a Lecce: +3 a tre gare dalla fine”. In alto: “L’Inter è pronta”. A lato: “Ora o mai più. Bologna-Juve. Quanto vale il quarto posto” e “Soulè e Kean sono in agguato. Tutto è possibile”. In basso: “Le Ferrari sempre più giù. Meno male c’è Antonelli”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Non finisce qui”. E ancora: “Napoli perfetto ma l’Inter resta a -3”. In taglio basso: “Italiano-Tudor, è una finale“, “Ranieri e Palladino in pressione” e “Doppietta McLaren nella Sprint. Hamilton terzo”.

Tuttosport

“Conte cala il Jack scudetto”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “Raspadori piega il Lecce. Napoli: -7 dal trionfo”. In taglio alto: “Cattivissimo Igor: Juve, vinci e basta!”. A lato: “Il falconiere e il telefono. Lotito, guai e denunce”. In basso: “Un popolo in marcia per riavere il Toro”, “Sinner è già al top. Ma anche lui dovrà gestire le emozioni”, “Lewis nella Sprint ma qualifiche flop. Ira Kimi con Piastri” e “Impresa Scandicci. Sfida Conegliano Champions d’Italia”. Nel frattempo si può già cominciare a delineare quella che potrebbe essere la Juve per il 2026: una formazione fortissima <<<