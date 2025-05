Rassegna stampa – La Dea vince e la Juve esulta: lotta Champions nel vivo

Dalla vittoria dell'Atalanta e la lotta Champions fino a Napoli e Inter: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è martedì 13 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “All’ultimo gol. Napoli, Inter e lo scudetto thriller”. A lato: “Sinner, avanti un altro”, “Il Giro è in Italia. Roglic prepara l’attacco al trono”, “Gode la Dea (E la Juve)” e “La sfida Mondiale di Ancelotti. È il ct del Brasile”. In taglio basso: “Milan-Bologna è più di una coppa”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la sfida tra Atalanta e Roma: “Ranieri, una furia: Var ingiusto: non poteva togliere il rigore a Konè”. In alto: “Calendario, che caos: scudetto anticipato”. A lato: “Ancelotti riscrive la storia”. In taglio basso: “La Fiorentina crolla a Venezia”, “Milan-Bologna sorpresa Baggio” e “Avanti Sinner, ora viene il bello”.

Tuttosport

“Juve, sprechi anche questa?”, questo il titolo di Tuttosport. A lato novità anche sul mercato bianconero: “A sinistra torna di moda Gutierrez”. In alto: “Sinner cose da Papa. Dramma Berrettini”. In taglio basso: “Toro, basta finali tristi. Almeno altri Cacciamani”, “Il tecnico più grande per la squadra più grande” e “Se Kimi a Imola seduce più della Rossa”. Nel frattempo arriva una bomba di calciomercato: novità importanti da Pedullà <<<