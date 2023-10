Rassegna stampa | Juve, rilancio Allegri: Berardi e Hojbjerg per lo scudetto

Dalle parole di Elkann fino ai nuovi acquisti per puntare allo scudetto: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è martedì 10 ottobre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve è in pausa, pronta a lasciar spazio alle nazionali. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri .

La Gazzetta dello Sport

"Juve rilancio scudetto", questo il titolo sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. E ancora: "Due rinforzi a gennaio Berardi e Hojbjerg". In alto spazio al Napoli: "Garcia sfiduciato". In basso novità su Inter e Milan: "Inter, serve Taremi", "Milan. Leao con Pulisic, nessuno decisivo come le ali di Pioli".