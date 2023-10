Calciomercato Juve | Ultim’ora su Berardi: “Annuncio pesante”

La vittoria di misura contro il Lecce non è riuscita a scacciare completamente la brutta sconfitta per 4-2 contro il Sassuolo. La Juve dopo un inizio di stagione su buoni livelli si è riscoperta fragile in fase difensiva e non particolarmente ispirata in quella offensiva. Senza i guizzi di Chiesa e Vlahovic, infatti, l'attacco bianconero non è riuscito a brillare e non a caso contro la squadra di D'Aversa è arrivata una vittoria per 1-0 che non ha convinto. In vista del prossimo mercato invernale la Juve dovrà fare qualcosa: Giuntoli potrebbe chiudere la trattativa iniziata in estate, arrivano conferme.