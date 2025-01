Rassegna stampa – Juve, ecco Alberto Costa: ora tocca a Kolo Muani

Dall'arrivo di Alberto Costa fino all'attesa per Kolo Muani: tutte le principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è giovedì 16 gennaio 2025

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Inter che guaio. Bel Bologna: solo pari e -3”. In taglio alto: “Walker, faccia da Diavolo”. E ancora: “Il Milan vuole il difensore. Rashford: c’è anche il Barcellona”. A lato: “Kolo Muani da Champions. Juve col bomber in affitto Motta studia il doppio 9″ e “Napoli-Ndoye avanti tutta. L’offerta è di 30 milioni”. In basso: “Una mattina italiana con capitan Sinner” e “Medaglie olimpiche già rovinate. È rivolta olimpica”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il pari dell’Inter: “Gode Conte. L’Inter sbatte. Napoli primo a +3”. A lato: “Kolo Muani abbraccia la Juve”, “Garnacho, l’attesa di Conte” e “Roma: Rensch ha fretta”. In taglio basso: “Ma non sono il più stupido” e “Anche il Verona diventa americano”.

Tuttosport

“Juve, EcKolo!”, questo il titolo di Tuttosport che apre con l’arrivo a Torino di Kolo Muani. E ancora: “Il francese a Torino: sabato possibile esordio contro il Milan“. Sotto: “Euforia Alberto Costa: Tifosi, non vedo l’ora”. A lato: “Il Milan aspetta Rashford ma il Barca ci riprova”. In basso: “Inter cotta, Conte gode”, “Moyes spinge Beto al Toro” e “Verona texano: Progetto Top. Il primo test è Belahyane”.