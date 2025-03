Rassegna stampa – La Juve cambia tutto: torna anche Agnelli?

Dalla situazione della squadra di Motta fino ad Agnelli: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria nerazzurra in Champions League: “Vai Inter, ora il Bayern. È tra le otto grandi della Champions”. Sotto: “Super Gigio. Donnarumma fa i miracoli e para anche due rigori. Il PSG elimina il Liverpool”. In taglio alto: “Motta frusta la Juve. E arriva Chiellini” e “Allegri promuove la rosa del Milan”. In basso: “Hamilton, Leclerc e un’alba rossa”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Juve, torna Agnelli?”. E ancora: “Voci clamorose sul club. Due ipotesi: un rientro nel board o l’ingresso a capo di un fondo”. Sotto: “Inter, c’è il Bayern”, “Ma quello non è il nostro Diego”, “Paredes-Roma fino al 2026”, “Sos Castellanos. La Lazio lo aspetta”, “Viola pesante: l’oro del tridente”, “Razzismo: 10 giornate a Vasquez” e “FIGC, il Var a chiamata in C e A donne”.

Tuttosport

“La Juve cambia così”, questo il titolo di Tuttosport che apre con i bianconeri. Poi ancora: “Tecnico, dirigenza, rosa: tutti gli scenari”. In alto: “L’Inter ride con Thuram”. A lato: “SuperGigio! Festa PSG pianto Reds. Yamal olè” e “Insulti razzisti, 10 turni a Vasquez della Cremonese”. In basso:La lista di Vanoli per il Toro futuro”, “Roma si allarga per Sinner” e “Milan-Inter finalmente all’acquisto di San Siro”. Nel frattempo arriva una bomba di calciomercato: tutto vero, dicono che Vlahovic… <<<