Rassegna stampa – Vigilia di Italia-Ucraina: vietato sbagliare

Oggi è lunedì 11 settembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Nazionale si prepara a sfidare l'Ucraina mentre la Juve ha già in mente il match contro la Lazio. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

"Spallettata azzurra", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Contro l'Ucraina gli Azzurri non potranno sbagliare e Spalletti si prepara a cambiare la formazione dell'Italia.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola con un'intervista esclusiva a Walter Zenga: "Gigio, ti assolvo". Dopo l'errore a Skopje ora il numero 1 della Nazionale dovrà riscattarsi. Spazio anche alla Germania che ha esonerato il ct Flick e in vista dell'amichevole contro la Francia scenderà in campo con Voller in panchina.