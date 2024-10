Rassegna stampa – Da 1-0 a 4-4: Inter-Juve, il derby del secolo

Da 1-0 a 4-4: quello tra Inter e Juve è stato il derby del secolo. Tutte le principali notizie di giornata sui bianconeri e non solo

Oggi è lunedì 28 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Da 1-0 a 4-4: la Juve è riuscita a pareggiare in maniera incredibile contro l’Inter, portando a casa un punto prezioso. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Vecchia Signora e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il derby d’Italia: “Pazza e bellissima. Inter-Juve: 8 gol per Conte”. E ancora: “Pari show a San Siro. Napoli in fuga a +4” e “Rimonta Yildiz. La rabbia di Inzaghi: difesa sotto accusa”. In alto: “Sogno rosso”. In taglio basso: “Juric travolto. Esonero vicino, De Rossi favorito” e “La Lazio è scatenata. Il Genoa spera in Balo”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Gode Conte. Inter-Juve esplosiva. Il Napoli stacca tutti”. In taglio alto: “Ferrari, colpo Mondiale” e “Bagnaia ci crede: -17. Ho rischiato e vinto”. In basso: “Roma, Juric rischia. Fiorentina show (5-1): il tecnico in bilico”.

Tuttosport

“Mamma il turco!”, questo il titolo di Tuttosport. In alto: “Inter-Juve da urlo: prodezze, errori, rigori, ribaltoni, spettacolo. Poi arriva Yildiz e con due sinistri-gol si inventa un pari da leggenda”. A lato: “Il derby del secolo”. In basso: “Furie rosse” e “Ahi Juric. Niente sfida col Toro?”.