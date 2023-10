Rassegna stampa – Inter in testa, Juve seconda: il derby d’Italia si infiamma

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: "Big Marcus". Anche in questo caso il riferimento è alla vittoria dell'Inter contro la Roma che ha permesso alla squadra di Inzaghi di guadagnare tre punti e salire in testa al campionato. In taglio basso novità sull'ex Juve Fabio Grosso: "Grosso, shock in Francia". L'allenatore del Lione è stato infatti ferito alla testa dai tifosi del Marsiglia. Match annullato.