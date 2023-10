Juventus, le statistiche dopo il match con l’Hellas Verona

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita contro l' Hellas Verona . Ecco il comunicato: "La rete di Andrea Cambiaso (96.02) è la più tardiva realizzata dalla Juventus in Serie A dal gol di Dusan Vlahovic lo scorso maggio contro l’Atalanta (97. 45).

E' anche la più tardiva subita dal Verona in Serie A dal gol di Alessandro Zanoli lo scorso marzo contro la Sampdoria (97.49). Infine, è la rete più tardiva segnata da un difensore della Juventus in Serie A dal 2004/05. Andrea ha realizzato il suo secondo gol in Serie A, esattamente 790 giorni dopo il primo (21 agosto 2021 contro il Napoli).