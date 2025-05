Calciomercato | Retegui alla Juventus? Svelata la verità: "A fine anno..."

Nuove indiscrezioni riguardanti la Juventus e la possibilità di vedere Retegui in bianconero il prossimo anno: il punto

Un occhio è già rivolto al futuro, in casa Juventus. Non che il presente non richieda massima concentrazione: la squadra ha ancora da giocarsi il vitale quarto posto che vuol dire qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League. Che vuol dire anche mantenimento dello status europeo e garanzia di entrate economiche. Entrate che servono come il pane dopo i soldi persi dall’esonero di Thiago Motta, che dinanzi a sé aveva un triennio di contratto insieme alla Vecchia Signora. Ma a questo deve pensarci Igor Tudor, il tecnico scelto per la volata finale di una difficoltosa stagione di Serie A. L’organigramma societario, il diesse Giuntoli su tutti, come dicevamo, guardano al futuro. Quindi, alla imminente sessione di calciomercato. Le cose da fare sono tante, tra queste c’è l’acquisto di un nuovo centravanti. Qualcuno che sia una garanzia in termini di gol.

Retegui-Juventus? Ecco la situazione | Notizie calciomercato

In questo senso e per il colmare di questa lacuna – la carenza di gol – il diesse Cristiano Giuntoli ha messo un obiettivo nel mirino. Questo obiettivo risponde al nome di Victor Osimhen. Il nigeriano, sappiamo ormai da tempo, è il desiderio numero uno del direttore juventino. In effetti, se ci ricordiamo, lo aveva ingaggiato già quando era al Napoli, un ingaggio che ha contribuito alla vittoria dello scudetto. Ma viste le difficoltà in cui è incappata la Juve – il Napoli chiede tanto – ecco che sta prendendo quota il profilo di Mateo Retegui. Il centravanti dell’Atalanta, capocannoniere della Serie A con 24 reti messe a segno, risponderebbe alla perfezione all’identikit. Forte e, soprattutto, capace di vedere la porta con continuità. L’Atalanta non ha intenzione di venderlo ma si arrenderebbe davanti ad una ricca offerta e davanti alla eventuale volontà del giocare di andare a Torino. Rimane quindi, seppur tutto da affrontare, un affare possibile.