Rassegna stampa – Pazza Inter in Champions. Juve, testa al Bologna

Dal pareggio dell'Inter in Champions League fino all'avvicinamento del match della Juve col Bologna: tutte le principali notizie di oggi

Oggi è giovedì 1 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Stellare. Inter a Barcellona 3-3 da pazzi. Nerazzurri avanti ma Yamal è un mago”. In taglio alto: “Fiorentina col Betis per la terza finale”. In basso: “Colpi alla Messi e gol. Nessuno ferma Lamine” e “Andiamo a riprenderci Chiesa”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il pazzo pareggio in Champions League: “Corazon Inter!”. E ancora: “Inzaghi mette sotto il Barca: pari e rimpianti” e “Champions, finisce 3-3 la semifinale d’andata”. In alto l’intervista esclusiva e Fabregas: “Ho quattro padri. Io tra Pep, Mou e Conte ma cresciuto con Wenger”. In taglio basso: “Conference, la Viola a Siviglia con Kean”.

Tuttosport

“Yamal da urlo. L’Inter anche”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “Champions League andata semifinali, spettacolare 3-3 a Barcellona”. A lato: “Kolo? Io prendo Vlahovic” e “Gli eroi? Da onorare sempre”. In basso: “Kean spinge la Fiorentina a Siviglia”, “Rabbia Ancelotti. No al Brasile. Offerta araba” e “Arnaldi a Madrid quarti di nobiltà. Autogol Kyrgios”. Nel frattempo arrivano novità importanti sulla prossima stagione: Conte stravolge la Juve, squadra da urlo <<<