Conte stravolge la Juventus: con lui formazione da urlo! | Calciomercato

Calciomercato Juventus, una formazione da urlo con Conte in panchina

La Juventus sembra avere tutta l’intenzione di rivedere il proprio futuro. Da quelle che sono le nostre indiscrezioni, Antonio Conte avrebbe la preferenza assoluta all’interno della società, ai piani alti. Ovviamente sono chiacchiere, non c’è niente di ufficiale. Ma sono diversi a credere che qualcosa di clamoroso possa succedere in questo senso, in questa direzione. Ecco il motivo per cui si sta parlando in maniera sempre più pesante di come cambierebbe la formazione con lui in panchina. Ebbene, tutto lascia pensare a qualcosa di clamoroso per davvero. Noi abbiamo messo in ordine informazioni e notizie e siamo in grado di proporvi la formazione dei sogni che la Juve potrebbe avere il prossimo anno… con Conte in panchina. Nome per nome, ruolo per ruolo: iniziamo subito a scorrere insieme tutte le grafiche partendo dalla porta <<<