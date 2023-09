Rassegna stampa – Dall’inchiesta Prisma ai numeri di Max Allegri

L'argomento della prima pagina de La Gazzetta dello Sport si incentra sull'impegno di domani degli Azzurri: "Spalletti d'Italia". L'Inter fa il pieno". In taglio basso spazio anche ai bianconeri: "I numeri di Max: è un'altra Juve, C'è più gioco nella rivoluzione del nuovo Allegri".

Il Cds oggi si sofferma sulla decisione della Cassazione: "Processo alla Juve: ma quale?". E poi in prima pagina ancora spazio alla Nazionale e all'inserimento di Barella tra i candidati al Pallone d'Oro: "Nico d'Italia: nella lista dei 30 candidati al Pallone d'oro è l'unico dei nostri".

Tuttosport

Ampio spazio alla Juventus su Tuttosport in edicola oggi. In prima pagina: "Szczesny, atto d'amore. Il portiere disposto a spalmare l'ingaggio per restare alla Juve".