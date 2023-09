Zazzaroni: “Inter e Milan due gradini sopra la Juve. Pogba sfiduciato”

Ivan Zazzaroni, ospite a Pressing, ha parlato della corsa Scudetto. Per il giornalista la Juventus partirebbe indietro nella sua griglia di candidate al successo finale: "Inter, Milan e Napoli un gradino superiore alla Juventus. Allegri per me non ha ragione. Sono due gradini sopra rispetto alla Juventus che non è cambiata. E' identica all'anno scorso con Weah che con l'Empoli non ha giocato; è tornato McKennie, gioca Chiesa dall'inizio, ma io non ho visto tutte queste rivoluzioni da parte della Juventus".