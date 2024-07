Rassegna stampa – Girandola Juve: fuori Soulè, dentro Adeyemi

La rassegna stampa di martedì 23 luglio: la Juventus sarebbe pronta a ritoccare gli esterni con l'uscita di Soulè e l'ingresso di Adeyemi

Oggi è martedì 23 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

Articolo di spalla per la Juventus riguardante il calciomercato. Con un blitz, il direttore sportivo del club bianconero Cristiano Giuntoli si sarebbe assicurato il “sì” di Karim Adeyemi, in forza al Borussia Dortmund. Potrebbe essere lui l’eredi per le fasce della Juve in caso di cessione di Matias Soulè sul quale c’è la Roma.

Corriere dello Sport

Primo piano per il calciomercato in uscita della Juventus. La Roma sarebbe vicinissima all’accordo con i bianconeri per Soulè: la forbice tra domanda e offerta sarebbe sottilissima. I capitolini possono chiudere, battendo la concorrenza del Leicester City.

Tuttosport

In evidenza la ricerca di un bomber di scorta alle spalle di Dusan Vlahovic. La Juventus sonderebbe due piste: Mateo Retegui del Genoa e Giacomo Raspadori del Napoli. In uscita ci sarebbe invece Arkadiusz Milik, tentato dal West Ham. Infine, Andre Cambiaso giura fedeltà ai bianconeri, mentre tra le Women è subito successo per Alisha Lehmann.