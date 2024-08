Rassegna stampa – Il futuro della Juve passa per Nico Gonzalez

Dalle trattative di mercato per Nico Gonzalez fino ad Adzic: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve

Oggi è venerdì 2 agosto 2024 e la redazione di Juvenenws.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con le Olimpiadi: “Ori da urlo”. In basso: “Carini si ritira, caso Mondiale”. Sul calcio: “I piccoli diavoli alla conquista del Milan dei big” e “Inter, Taremi ko. A rischio l’inizio del campionato”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Oro da baciare”. In basso: “Juve, la carta Nico”. E ancora: “Dovbyk s’è pagato un po’ di Roma”, “Napoli: Lukaku si scalda per Conte”, “Zaniolo: Al 100% contro Mbappe”, “Una Viola very Gud: in arrivo l’islandese” e “Royal al Milan: contratto pronto”.

Tuttosport

“Giovanni e Alice, il paese dell’Oro”, questo il titolo di Tuttosport. In taglio basso: “Juve, scatta Nico Gonzalez“, “Il ct Prosinecki: Convoco Adzi, il futuro Boban” e “Toro, svolta Gosens. Schuurs già operato”.