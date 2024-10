Rassegna stampa - Confermata l'espulsione di Conceicao: arbitri da rosso - JuveNews.eu

Dal caos arbitrale fino alle parole di Di Gregorio: tutte le principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è mercoledì 9 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu via augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il Milan: “Theo il grande gelo. Vuole oltre 8 milioni e il Milan dice no: il rinnovo deve meritarlo”. In taglio basso: “Arbitri da rosso“, “La nuova Italia di Spalletti” e “Capodanno in Arabia“. In alto: “I campioni di razza e la febbre da cavallo” e “LeBron, Bronny e la famiglia Lakers”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Rocchi: Troppe teste. Siamo 46, ma la linea deve essere una sola”. In taglio alto: “United, voglia di Inzaghi”. A lato: “La panchina chiodata”. In basso: “Juve, adesso Danilo diventa obbligatorio. La difesa ha gli uomini contati: Thiago non può più farne a meno” e “Osi via per 81 milioni: sprint Chelsea-Gala”.

Tuttosport

“Ingiustizia è fatta!”, questo il titolo di Tuttosport che apre con le polemiche arbitrali sul rosso confermato a Conceicao. A lato: “Da Koop a Nico. Allarme infortuni” e “Di Gregorio: Qualcuno ha creduto in me più di me…”. In basso: “I dolori di Schuurs. Anche lui nel 2025?”, “Maldini: Che effetto vedere le foto di nonno e papà a Coverciano” e “Senna, amore già senza fine: già 190 mila visitatori”.