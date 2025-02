Rassegna stampa – La Juve pensa al dopo Motta: 4 nomi nel mirino

Dal possibile sostituto di Motta fino alla sconfitta del Milan contro il Bologna: le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è venerdì 28 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la sconfitta dei rossoneri: “Incubo Milan. Grandi in crisi: il Diavolo resta a -8 dal quarto posto”. In taglio alto: “Facce da Juve. Il club pensa agli ex per la prossima stagione. L’idea Gasp, il sogno Conte e con Motta ora è gelo”. In basso: “Lobotka-Calha, testa a testa” e “Meglio Frossi di Pique”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Conceiciao. Il Bologna cancella il Milan”. In alto: “La Juve alla sbarra. Processo ai giocatori dopo il flop in Coppa Italia” e un’intervista esclusiva a Maifredi: “Cosa c’entro io con Motta?”. A lato: “Fiorentina: Zaniolo fa Kean” e “Conte va al massimo. Thuram c’è”.

Tuttosport

“Dubbi su Motta. Quattro in corsa”, questo il titolo di Tuttosport che apre con il futuro della panchina bianconera. E ancora: “Il flop nelle coppe può costare caro a Thiago: la Juve riflette”. A lato: “Bologna, colpo di mano. Ciao Milan”. In basso: “Trovato l’audio della bestemmia. Ma niente stop per Lautaro”, “Euforia Lewis: Che bello guidare la Ferrari”, “Infinito Pellegrino. Argento Mondiale” e “Pio Esposito? Dateci Ricci. Il Toro vira su Shpendi”. Nel frattempo una voce parla di Theo Hernandez alla Juventus: “Vi dico che…” <<<