Rassegna stampa – Il derby si avvicina: Inter contro Juve e il Napoli prova la fuga

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Yildiz: “Juve, facciamo la linguaccia”. A lato: “La risposta di Lautaro. Carica l’Inter: Non deve finire come il derby”. In taglio alto: “Il Napoli di Conte fa i conti. La fuga, poi tre sfide verità”. In basso: “Una furia del Diavolo” e “Un ragazzo Toro”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Mi scappa Conte. Napoli per la Fuga: Neres e Ngonge vicino a Lukaku”. In taglio alto: “Ora Bologna-Milan è un precedente”. In basso: “Inter-Juve, 280 milioni in tribuna”, “Cagliari ko. Udinese sogna. Riscatto Torino” e “Meraviglia Musetti, lezioni a Zverev”.

Tuttosport

“Torino-Milano. Stessa giustizia?”, questo il titolo di Tuttosport che apre con un’intervista esclusiva a Massimo Giletti. E ancora: “Intervista a Massimo Giletti, che su Rai 3 ha fatto luce sulle curve di San Siro”. In alto: “Njie gioia Toro oltre la paura”, “A Bologna non si gioca. Il Milan non gradisce”, “Bellingham contro Yamal. Spettacolo da Golden Boy”, “Jannik a Torino per l’apoteosi” e “Coppa, Mondiali. Volerò sugli sci”.