Juve, Losapio: “Vlahovic deve capire cosa vuole fare da grande”

Andrea Losapio ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, i cui prossimi tre mesi sarebbero decisivi per il suo futuro

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Si riparte da Vlahovic, come spiegato da Igor Tudor in conferenza stampa. “Dusan ha fatto un bel gesto – presentandosi anticipatamente all’allenamento, ndr – come qualcun altro. Si tratta di un giocatore fortissimo, sono onorato di allenarlo. Le dichiarazioni le ho già fatte, è così, ha tutte le doti per un giocatore di prima classe. Viene da un momento così, lo sappiamo, abbiamo parlato, scambiato le opinioni e ci siamo messi a lavorare, lui ha voglia di ripartire. C’è lui, c’è Kolo Muani, sono due attaccanti forti. Possono giocare insieme, oppure uno spezzone di partita. L’importante è avere giocatori forti, abbiamo una rosa giovane, cosa bella e stimolante. Tutto vero, perché Vlahovic ha appena compiuto 25 anni. Ed è nel momento in cui deve capire cosa voler fare da grande”.

Losapio: “Vlahovic come Tudor: tre mesi per meritarsi la Juve”

Il giornalista ha proseguito: “L’attaccante da top club, pagato come i migliori al mondo – perché uno dei migliori al mondo – oppure rivedere la propria carriera al ribasso, così come uno stipendio che attualmente è fuori margine per chiunque in Serie A. I 23 milioni lordi sono un impegno per la Juventus, ma anche per lui stesso. Perché è evidente che se farà come negli ultimi mesi – non solo per colpa sua, va detto – non ci sarà nessuno disposto a darglieli, che sia il Bayern Monaco o l’Arsenal o chi per loro. Ha tre mesi, fino al Mondiale per Club, per meritarsi eventualmente la Juventus. Un po’ come Tudor“. Leggi la conferenza integrale della presentazione di Tudor <<<