Rassegna stampa – Commissioni stellari: nessuno come la Juve

Dalle commissioni della Juve fino al derby della Madonnina in Coppa Italia: tutte le principali notizie di giornata

Oggi è mercoledì 2 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Derby elettrico”. E ancora: “Conceicao ci riprova con Leao: un altro trofeo per dire addio. Inzaghi contro una maledizione per tenere vivo il sogno Triplete”. In taglio alto: “Nel Diavolo di Paratici ora spunta De Zerbi”. In taglio basso: “Il Bologna vede la finale”, “Agli agenti 226 milioni. Juve il conto più alto” e “La Signora ha una pista per arrivare a Tonali“.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il derby della Madonnina in Coppa Italia: “Il Triplete passa da qui”. E ancora: “Simone sceglie Thuram e Correa. Conceicao provoca”. In basso: “Paratici nuovo ds rossonero: ci siamo”, “Juve, 34 milioni di commissioni“, “Bologna da favola”, “Conte, è il suo mese”, “Ranieri, il grande rimpianto” e “Lazio, attacco al buio”.

Tuttosport

“Sognando Platini”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge “L’assoluzione nel FIFA-Gate ha riacceso le speranze dei tifosi di vedere “Le Roi” alla guida della Juve”. In alto: “Inzaghi, incubo derby. Milan, l’ora di Paratici”, “Che forza Vanoli il trasformista: Come giocare in Borsa”. In basso: “C’è De Cuyper se Cambiaso a in Premier. Sfida al Milan” e “Spesi 34 milioni per i procuratori. In Italia nessuno come la Juve“. Nel frattempo arriva una bomba di mercato: ciao Inter, vado alla Juventus <<<