Rassegna stampa – Chiesa fuori dai radar della Juve

Dall'amichevole contro il Brest fino alle ultime novità sul futuro di Chiesa: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve

Oggi è domenica 4 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con le Olimpiadi: “Vai col vento”. In alto: “Motta silura Chiesa: Fuori per il mercato” e “Inter, serve Lautaro. E lui ritorna prima”. A lato intervista a Loftus-Cheek: “Il mio Milan più forte”. In taglio basso: “Magnifico Lorenzo”.

Corriere dello Sport

Anche il Corriere dello Sport titola: “Vai col vento”. In basso: “Sparito Chiesa“.

Tuttosport

“Lampi di Juve ma nubi in difesa”, questo il titolo di Tuttosport che apre con l’amichevole della Juve. In alto: “Vento d’oro”. A lato: “3-0 a Metz! E finalmente cose da Toro”. In basso: “Bastianini, una mano a Bagnaia. Martina a -1”.