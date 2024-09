Rassegna stampa - Torna la Champions League: Juve pronta - JuveNews.eu

Dalla sfida della Juve contro il PSV fino alla vittoria dell'Udinese in campionato: tutte le principali notizie di giornata

Oggi è martedì 17 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti una buonissima giornata. Terminata la quarta giornata di Serie A è l’ora di pensare alla Champions League: questa sera in campo Juve e Milan. Andiamo alla scoperta di tutte le principali notizie.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il ritorno della Champions League: “Europa eccoci”. E ancora: “Champions, via al sogno delle 5 italiane“, “Milan. Fonseca col Liverpool vuole il vero Diavolo: Ora c’è più fiducia” e “Juve. Il debutto di Motta e di 10 bianconeri. Col PSV un nuovo inizio“. In basso: “A casa Pep l’Inter della stella”. In taglio alto le ultime novità sulla classifica di Serie A: “Comanda l’Udinese”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “La super notte. Vlahovic agita il PSV. Salah a casa Leao“. In basso: “Parte il processo: il City trema”, “Anguissa-Lobotka. Il cuore di Napoli”, “I Friedkin a Roma: fiducia a De Rossi”, “Lazio, ancora Dia e Taty” e “Udinese da impazzire: prima da sola”.

Tuttosport

“Tutti dicono Vlahovic”, questo il titolo di Tuttosport. A lato: “È Chiesa il jolly Reds. Ibra carica Morata”. In taglio basso: “La fantasia di Vanoli per sbloccare il Toro”, “Super Thauvin. Udine sogna: 1a” e “Che squadra per Sinner!”.