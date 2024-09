Bosz: “Juventus? Sarà una partita molto difficile”

Peter Bosz, allenatore del PSV, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita con i bianconeri.

Peter Bosz, allenatore del PSV, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Non me ne sono occupato molto. Logico che vengano presi in considerazione i nostri giocatori. Jerdy è uno dei tanti, se io devo passare la notte in bianco per quello allora non dormo più. Jerdy si stava divertendo da noi, è stato solo un anno da noi, è stato convocato in Nazionale, è stato precoce partire dopo un anno. Sapeva già giocare bene, ora è un vero ‘signore’ a centrocampo. Mi ha detto che non aveva mai giocato prima in difesa, per lui era novità, ma per il club è importante vedere che sa reggere quella posizione e che ha fatto progressi in quel ruolo. Più leader? Ha anche l’età ora, quattro anni in Italia è un’esperienza che porti con te quando rientri. Sa esprimere la sua opinione quando non è d’accordo, me lo dice. Ha la personalità per avere questo coraggio. Se lui mi dice delle cose ci penso bene perché sono cose sensate”.

Sulla Juventus

“Avremo una partita tosta, dobbiamo far vedere che con le partite del campionato siamo pronti a giocare questa partita. Il livello è alto, il nostro tipo di allenamento non è tanto lungo ma molto intenso. Dobbiamo agire in fretta. L’intensità dei nostri allenamenti è molto alta”.