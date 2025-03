Rassegna stampa – Nove match poi per la Champions: la Juve non può sbagliare

Dal cammino della Juve per arrivare in Champions fino a Inzaghi: tutte le principali notizie di giornata sui bianconeri e non solo

Oggi è mercoledì 26 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Regalone per Inzaghi. Un milione in più se vince lo scudetto”. In alto: “Giuntoli, bonus finiti. Juve senza Champions? Il dt a rischio” e “Cambiaso in Premier per salvare i conti”. A lato: “Fede. E sono 3”. In taglio basso: “Totti. Russia e polemica: Andrei pure a Kiev” e “Buffon junior in gol con la Repubblica Ceca”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con le novità in casa bianconera: “Quale Juve? Dal modulo alla testa: le 5 regole di Tudor”. E ancora: “Nove match point per la Champions: meno tiki-taka e più pressing”. Sotto: “Scudetto, Champions e salvezza: le trappole delle volate”. A lato: “Il gioco dell’Oca”. In basso: “Totti: Vado in Russia per lo sport”, “Torna Neres. Conte può scegliere il Napoli”, “Annuncio VAR: gli arbitri a lezione da Rocchi”, “Insulti razzisti al Viareggio: l’Internacional lascia il campo” e “Brignone da favola: terza coppa”.

Tuttosport

“Tudor scuola Lippi”, questo il titolo di Tuttosport che apre con un’intervista esclusiva a Reja, che lo ha avuto come suo vice all’Hajduk Spalato. A lato spazio anche alle parole di Behrami: “Igor tocca i tasti giusti: Vlahovic con lui tornerà grande“. In alto: “Fede, triplete da leggenda!”. In taglio basso: “Persecuzione finita. Platini, pensaci e torna”, “Toro, giallo razzismo al Viareggio”, “Paratici e Milan, primo incontro” e “Occhio, Italia. Norvegia in fuga”. Nel frattempo arriva un annuncio improvviso: Sterling alla Juve <<<