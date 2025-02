Rassegna stampa – Disastro Champions: Juve eliminata

Dalla sconfitta contro il PSV fino a Theo Hernandez e Lookman: andiamo alla scoperta delle principali notizie di oggi sulla Juve e non solo

Oggi è giovedì 20 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la pesante sconfitta della Juve in Champions League: “Euro disastro“. E ancora: “Spareggi Champions amari. Il PSV ribalta i bianconeri (3-1), decisivi i supplementari. Motta: Uscire fa male”. In basso: “Domani il sorteggio: Inter con PSV o Feyenoord”, “Roma, per battere il Porto serve la magia di Dybala” e “Hamilton: La Ferrari ha tutto per il Mondiale”. In taglio alto: “Hernandez. Il Milan molla Theo. Non avrà il rinnovo” e “Lookman. Tensione Atalanta: Gasp mi hai ferito”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Waterloo. Juve spianata. In Champions resta solo l’Inter”. In basso: “Ibra: Fiducia a Conceicao”, “Lookman c’è Giuntoli“, “Mbappe umilia Pep”, “Emozione Roma: vale tutto” e “Hamilton: Magia Ferrari. Vinco e continuo”.

Tuttosport

"Motta che botta!", questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: "Fallito il primo obiettivo, ora non può più sbagliare". In basso: "Falso in bilancio. Chiesto il processo per De Laurentiis", "Rabbia Lookman contro Gasperini: Irrispettoso", "Theo ai compagni: Chiedo scusa. Ma non basterà", "Roma col Porto per gli ottavi e per l'Italia", "Toro, questi sono scenari di cessione" e "Sì, voglio entrare nella storia Ferrari".