Rassegna stampa – Senza Champions rischia mezza Juve

Dalla Champions a rischio della Juve fino a Milan e Inter: tutte le principali notizie sui bianconeri e non solo

Oggi è venerdì 25 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Reijnders: “Milan vinco con te”. Sotto: “Il Bologna lo sfida, finale dopo 51 anni”. In alto: “Sinner un anno da numero 1 (nonostante la squalifica)” e “Fisioterapista muore nel ritiro del Lecce. La gara di oggi slitta”. A lato: “Inter, chi scaccia i fantasmi” e “Da Tudor a Vlahovic. Senza Champions a rischio mezza Juve“.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Ai piedi di Conte”. E ancora: “Il Napoli minacciato da Juventus e Milan”. In taglio basso: “Tether supera il 10% delle azioni Juve“, “Il Bologna delle favole”, “Inter, ora c’è l’incubo zero titoli” e “Il Lecce nel dramma: addio Fiorita”.

Tuttosport

“Il paracadute c’è. Ma non salva tutti”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “Juve, gli scenari senza Champions”. In taglio alto: “Sinner, un anno da numero 1”. A lato: “Incubo zero titoli. Inter e Inzaghi a nervi scoperti”, “Fabbian-Dallinga. E’ festa Bologna: Milan, eccoci!”, “Conceicao ci prova. Una doppietta per la conferma” e “Tragedia Lecce. Trovato morto il fisioterapista”. In basso: “Adams, canta il gallo”. Nel frattempo arriva un annuncio clamoroso di mercato: Lookman-Juve… <<<