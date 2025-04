Lookman alla Juventus, annuncio clamoroso poco fa | Mercato

In casa Juventus si sta lavorando per costruire il futuro. Il calciomercato potrebbe portare sorprese niente male. Occhio a Lookman

Siamo solamente al finire di aprile, eppure è già un pullulare continuo di notizie di calciomercato. Le voci si susseguono, sono molte e riguardano tutti i club di Serie A. Juventus compresa. La Vecchia Signora promette un grande calciomercato. Deve esserlo, per provare a cancellare via le delusioni della stagione in essere. Compresa la sconfitta con il Parma. La Champions è necessaria. Anche perché, con i soldi derivanti dalla qualificazione, il direttore Cristiano Giuntoli potrà operare con più quattrini in sede di calciomercato. E infatti, sperando che le cose vadano così, sta già lavorando a grandi nomi. Come quello di Ademola Lookman.

Juventus-Lookman: ecco l’annuncio | News calciomercato

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Ademola Lookman potrebbe realmente approdare alla Juventus la prossima estate. La situazione del club bianconero l’abbiamo già analizzata: serve arrivare quarti, quindi in Champions League, per sbloccare operazioni esose come può essere quella di Lookman. Del nigeriano, invece, cosa possiamo dire? Che lui ha già deciso: vuole lasciare l’Atalanta. Lo aveva deciso già l’estate scorsa, dopo l’Europa League vinta, ma poi è stato dissuaso dal suo club. Stavolta non sarà così: i Percassi hanno deciso che Lookman può andare dietro un’offerta di 60 milioni di euro. Sono tanti, ma la Juve spera di arrivarci grazie alla Champions e grazie a qualche cessione di chi non rientra nei piani. Dusan Vlahovic, ad esempio. E poi c’è la volontà del giocatore: la Juventus parrebbe una delle sue opzioni preferite. Un mix di indizi che rendono l’affare di calciomercato veramente possibile. E sempre parlando di futuro e di Juventus, attenzione: i bianconeri starebbero lavorando ad un colpo di scena niente male <<<